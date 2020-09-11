"Не забили, потому что не хватило удачи. Моменты были, несколько штанг. Время давило на нас – мы принимали неправильные решения, ошибались. Команда сыграла очень хорошо. Не хватило только гола. Готовимся уже к следующей игре.

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Десна хорошо начала, но потом мы перехватили инициативу и доминировали. Мы играли против команды, которая знала, чего она хочет и за что она борется. Десна умело сбивала нас с ритма, хоть мы и доминировали. Все защитники сыграли хорошо. Возможно, хуже во время комбинационной игры выглядел Караваев.

Позитив – дебют молодого Забарного. Я смело ввел его в игру, а он отблагодарил очень уверенным выступлением. Главный негатив – травма Тымчика, скорее всего, он вылетел надолго. Врач сказал, что тяжелая травма. Это мое "везение". Шесть травмированных еще с прошлого чемпионата, некоторые только начали тренироваться.

АЗ – очень сильная и мобильная команда. У них гораздо меньше проблем. Они отдохнули, играли контрольные матчи. Тяжелый соперник, нужно хорошо подготовиться и хорошо выступить", – поделился Луческу в комментарии FootballHub.

Отметим, что киевляне не смогли обыграть Десну в матче 2-го тура УПЛ – команды разошлись безголевой ничьей.

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