Луческу попытается исправить ошибки прошлого. Десна выиграла 2 из последних 3 поединков против Динамо в Киеве (1 товарищеский, первое неофициальное поражение румынского тренера), не проиграв ни одного. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Десна на "Футбол 24", стартует в 19:00. В первом туре обе команды одержали уверенные победы. Киевляне разгромили Олимпик, черниговцы били Зарю. Где смотреть матч Динамо – Десна онлайн? Прямая трансляция на "Футбол 24" в этой новости. Игру показывают телеканал "2+2", FootballHub и официальный ютуб-канал киевского клуба.

Динамо – Десна: анонс и прогноз на матч УПЛ

Динамо – Десна: смотреть матч онлайн – трансляция УПЛ 11 09 2020

Динамо: Бущан – Тымчик, Кендзера, Миколенко, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Супряга

Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой – Калитвинцев, Домбровский, Огиря, Картушов – Филиппов, Будковский

Последняя репетиция для киевлян перед АЗ в ЛЧ. Сенсационная пара центральных защитников: Кендзера в паре с Миколенко. При предыдущих тренерах оба в основном играли только на фланге обороны. Шапаренко и Де Пена остаются в основе, хотя Шепелев и Вербич восстановились, оказавшись в запасе. Цыганков вытесняет Жерсона, набравшего крутую форму в предыдущих матчах.