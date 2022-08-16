Матч Динамо – Бенфика стартует в среду, 17 августа, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая пройдет в польской Лодзи. По пути к решающему раунду квалификации ЛЧ киевляне выбили турецкий Фенербахче и австрийский Штурм.

Динамо – Бенфика: прогноз на матч плей-офф квалификации ЛЧ

Динамо – Бенфика: где смотреть матч ЛЧ

Начиная со стадии плей-офф меняется транслятор ЛЧ в Украине. Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры будет доступен на Volia TV.

Бенфика, несмотря на уход Дарвина Нуньеса в Ливерпуль, демонстрирует бешеную результативность. В 3 отборочном раунде команда Рогера Шмидта разбила Митьюлланд с общим счетом 7:2. А вот динамовцам понадобилось дополнительное время, чтобы дожать Штурм. "Бело-синие" имею шанс в третий раз подряд пробиться в групповой этап ЛЧ.

Динамо дважды встречалось с Бенфикой в ​​прошлом розыгрыше самого престижного еврокубка. Дома подопечные Луческу расписали с португальцами сухую ничью, а гостевой матч команд завершился уверенной победой "орлов" (2:0).

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