Побачивши Бенфіку в можливих суперниках Динамо по плей-офф ЛЧ, більшість українських фанатів засумнівалася у шансах на прохід у груповий етап. Побачивши подальший винос Мідтьюланда у протистоянні з "орлами" (4:1, 3:1), сумніви практично відпали – киянам дружно подякували за героїчний прорив до цього раунду, змирившись з виходом у Лігу Європи. Подібна реакція спостерігається не тільки серед звичайних вболівальників, а і в експертному середовищі.

Динамо – Бенфіка: де дивитися матч плей-офф кваліфікації ЛЧ

Що ж, варто визнати – Динамо "попало". "Біло-сині" отримали в пару одного з трьох найпотужніших опонентів на цій стадії кваліфікації. У попередньому сезоні португальці дійшли до чвертьфіналу ЛЧ, хоча команда мала проблеми з обороною, перебувала у вічному скандалі з Жорже Жезушом і грала виключно на Нуньєса.

Нині Бенфіка не має в старті Дарвіна, але в усьому іншому "орли" на декілька порядків потужніші. Рівень футболу, продемонстрований у протистоянні з Мідтьюландом, претендує не тільки на груповий етап, а і на євровесну.

З приходом Роджера Шмідта на пост головного тренера Бенфіка стала збалансованою та системною. Недоліки при роботі в обороні лісабонці замаскували збільшенням контролю м'яча – в середньому, на початку сезону цей показник не опускається нижче 65%, а конкретно з Мідтьюландом був аж 71%. Довжина одного володіння зросла до 7 передач, а темп передач виріс до 18 за хвилину. Темп єдиноборств досягав 8 епізодів на хвилину. Все це – вкрай високі результати в принципі.

Бенфіка захищається за схемою 4-4-2 й високо пресингує. В атаці ж команда використовує активну флангову гру у схемі 4-2-3-1 зі змінами позицій – наприклад, вінгер часто відкривається в опорній зоні, відкриваючи простір для ривків фулбеків.

У фланговій грі криється головна сила португальців, адже тут зібрані дуже досвідчені, розумні й надзвичайно технічні виконавці. Чого лише коштує перформанс Нереса у матчах з Мідтьюландом (за Дубінчака й Вівчаренка дуже страшно), хоча в тактичному плані більш небезпечним є Рафа Сілва – ключовий плеймейкер, який вміло відкривається між лініями.

Зміни Роджера Шмідта принесли фантастичні результати. Перші чотири офіційних матчі Бенфіка виграла із сумарним рахунком 12:2, а на зборах було 17:5 у п'яти спарингах (проти Ньюкасла, Жирони, Ніцци, Редінга й Фулхема). І це зовсім не випадковість – усі ігрові показники в атаці та єдиноборствах дали суттєвий приріст за рік, а зменшилась тільки кількість втрат і дотиків до м'яча у штрафному "орлів" (і теж суттєво).

Бенфіка дуже швидко катає м'яч і дає фантастичну інтенсивність при грі без м'яча. Сьогодні динамівці не матимуть змоги отримати передачу, подумати, покурити й віддати поперечний пас через півполя – їх будуть накривати миттєво. Киянам варто готуватись до надзвичайно важкого протистояння. Буде боляче.

Втім, це не значить, що Бенфіку немає за що кусати. Проект Роджера Шмідта ще не встиг подолати "дитячі хвороби" й викристалізуватись у те, що хотів би бачити німець. Це показав останній поєдинок проти Каза Піа – новачка чемпіонату Португалії.

Лісабонці здобули мінімальну перевагу, створивши мінімум моментів і допустивши низку тактичних провалів. Зокрема, команда не розтягнула низький оборонний блок суперника, та і загалом з дотриманням дистанцій були проблеми. При цьому половина атак пройшла через центр.

Навіть у матчі проти скромної Ароки наш суперник демонстрував серйозні вразливості. При пресингу команда часто залишає "кишені" за спиною центрбека, або ж начисто відкриває фланг. Взагалі, розриви у побудові є чи не головною проблемою Бенфіки.

При позиційному ж наступі не завжди ефективно працює взаємодія між вінгером і фулбеком, а в зоні м'яча часто опиняється половина команди – це не тільки знижує ефективність при роботі з "автобусами", але й підвищує кількість обрізок і втрат.

Динамо здатно цим скористатись. Буяльський і Шапаренко прекрасно вміють працювати між лініями, а Циганков дуже любить вбігати у розриви. Крім того, "біло-сині" можуть витягувати Бенфіку в певні зони (а "орли" регулярно стягуються кудись всією командою), створюючи ізоляції для Циганкова. Та і самі "орли" при спробі тримати компактність часто відкривають фланг.

Цікаво, через які механізми Мірча Луческу реалізовуватиме свій стартовий план. Киянам в будь-якому разі доведеться закриватись на власній половині поля, однак в цьому блоці Динамо може поставити на контроль м'яча, як проти Штурма. Більше контролю – менше помилок.

Інший варіант – глухий захист з виносами під ривки Ванату та Циганкову. Обидва варіанти ризиковані (португальці або запресингують, або швидше повертатимуть м'яч), однак більш вірогідним є перший. Мірча Луческу завжди намагається триматись за системнішу гру.

Якщо Динамо все робитиме правильно, то шанси забити будуть. Поєдинки проти Фенербахче та Штурма сподобались грамотним тактичним планом і доволі якісним виконанням – так, нюансів виникало дуже багато, але варто не забувати про непрості умови на старті сезону.

"Біло-сині" демонстрували хорошу якість роботи з м'ячем, впевнено розбивали пресинг суперників і використовували їхні вразливості. Існували певні перекоси в структурі, десь був високий брак, десь хтось провалювався індивідуально, однак системно за Динамо не було соромно.

Втім, цього замало для проходу Бенфіки. Два головних страхи у цьому протистоянні – це готовність триматись під інтенсивністю лісабонців і готовність не помилятись на власній половині. Першу проблему підопічні Мірчі Луческу більш-менш витримали на попередніх стадіях, але "орли" на декілька порядків сильніші за Штурм і Фенербахче. При цьому навіть у цих матчах були тривалі відрізки, коли "біло-сині" нервували, втрачали контроль над грою й починали виносити м'яч абикуди.

З обороною все сумніше. Динамо і в кращі часи слабенько виглядало при кросах суперника, а сьогодні з флангів прийде дуже багато подач і кросів. Крім того, є труднощі з фулбеками – на правому фланзі Кендзьора привозив багато стандартів, а зліва Дубінчаку важко у всьому, крім ривків у атаку. Зрештою, дуже тривожно за роботу в штрафному – занадто вже свіжі спогади про вривання та замикання Хьйолунда.

Саме тому за киян дуже лячно. Саме тому ніхто на них і не ставить. Втім, у битві за груповий етап Ліги чемпіонів легко бути не могло в принципі. Готовність виступати на цьому рівні необхідно доводити в матчах саме проти таких команд, як Бенфіка.

Кадрова ситуація

З лазаретом у Динамо ситуація стабільна – Антюх відновлюється від пошкодження, а Супряга вибув на тривалий термін. Всі інші футболісти здорові. Головною втратою є капітан Сидорчук, який пропускає першу зустріч через дискваліфікацію. З цієї ж причини в заявку не потрапив і Гармаш.

У Бенфіки точно не вийдуть Жоау Віктор та Лукас Веріссімо, однак їхні втрати не є критичними для "орлів". Роджер Шмідт тривожиться через стан Нереса – одного з ключових для атаки футболістів. Останні два матчі він був травмованим. Коуч запевняє, що екс-зірка Шахтаря (яка так і не зіграла за "гірників") вже відновилась, однак у якій він формі? Сьогодні й дізнаємось.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Бенфіка

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Дубінчак – Шапаренко, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Ванат – Бєсєдін

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Флорентіно Луїс, Енцо Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу – Гонсало Рамуш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

При всьому бажанні, важко поставити на перемогу Динамо в першій зустрічі. В нічию віриться більше, адже Бенфіка продемонструвала серйозні проблеми у протистоянні з "автобусами" – а іншої тактики Мірча Луческу запропонувати не може. Відкрита гра завершиться розгромом.

Динамо – Бенфіка: прогноз на матч плей-офф кваліфікації ЛЧ

Можна очікувати, що лісабонцям буде важко, однак ще важче буде киянам. Щоб витримувати тиск команди Роджера Шмідта, необхідно видавати колосальний об'єм оборонної роботи – Каза Піа, наприклад, виконала майже 100 повернень м’яча та понад 70 перехоплень. І все одно програла. Існують великі сумніви щодо готовності Динамо витримувати настільки високе навантаження.

Тим не менш, "біло-сині" матимуть кілька хороших шансів забити. За моментами гра взагалі може виявитись більш-менш рівною. Це вже на Да Луж варто молитись, а поки що існує цілком обґрунтована надія на нічию. На неї і поставимо.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає вже другий клуб і підпускає ще пару конкурентів – лише Динамо захищає рейтинг