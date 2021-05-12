Агроном Динамо Анатолий Колоша рассказал о подготовке стадиона в Тернополе к финал Кубка Украины.

"Поле хорошее, плотное, травостой крепкий. Но очень много кочек, поскольку в почве много червей. Поэтому поле будет выровнено.

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Мы уже начали эту работу. Ребята вносят комплексные удобрения, чтобы поле оживить – чтобы был красивым цвет. Затем снова его пострижем, сделаем разметку", – сказал Колоша в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, финал Кубка Украины состоится в четверг, 13 июня. Встреча, которая пройдет в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича, начнется в 19:00. Номинальным хозяином матча будет Динамо.

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