Проведение поединка 1/8 финала турнира между украинской и португальской командами, похоже, под серьезным вопросом. Все из-за признания Россией боевиков и потенциального ввода войск на территорию Украины.

Сообщалось, что УЕФА принял решение перенести матч со 2 на 9 марта. Португальское издание Record вообще утверждает, что поединок команд U-19 может не состояться.

Динамо – Спортинг: матч Юношеской лиги УЕФА перенесен, – источник

Сейчас Спортинг ожидает приговора от Союза европейских ассоциаций относительно судьбы встречи. Все будет зависеть от ситуации в Украине. Португальцы переживают из-за безопасности во время матча, тамошняя федерация футбола продолжает активные консультации с УЕФА.

Ранее лиссабонцы категорически отказывались лететь в столицу Украины, мотивируя свое решение угрозой полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны. На данный момент именно стадион Динамо имени Валерия Лобановского остается местом проведения матча.