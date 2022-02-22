Динамо – Спортинг: встреча Юношеской лиги УЕФА может вообще не состояться из-за России
Проведение поединка 1/8 финала турнира между украинской и португальской командами, похоже, под серьезным вопросом. Все из-за признания Россией боевиков и потенциального ввода войск на территорию Украины.
Сообщалось, что УЕФА принял решение перенести матч со 2 на 9 марта. Португальское издание Record вообще утверждает, что поединок команд U-19 может не состояться.
Динамо – Спортинг: матч Юношеской лиги УЕФА перенесен, – источник
Сейчас Спортинг ожидает приговора от Союза европейских ассоциаций относительно судьбы встречи. Все будет зависеть от ситуации в Украине. Португальцы переживают из-за безопасности во время матча, тамошняя федерация футбола продолжает активные консультации с УЕФА.
Ранее лиссабонцы категорически отказывались лететь в столицу Украины, мотивируя свое решение угрозой полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны. На данный момент именно стадион Динамо имени Валерия Лобановского остается местом проведения матча.
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