"Будет интересно посмотреть на ребят, которые переключатся от игр сборной. Были негативные моменты, но результат последней игры очень позитивный. Как они справятся с этим. Хотелось бы увидеть, как дадут бой европейскому гранду.

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Шансы есть всегда, это футбол. Все зависит от тактики и от того, как себя будут чувствовать игроки, на которых легла большая ответственность за короткое время.

В Киев приезжают гранды – как сборные, так и клубы. Это запоминающийся год для всех, он должен в головах ребят материализовать вещи, которые они задумали. Хотели играть на высоком уровне – пожалуйста, вот вам шанс, играйте, показывайте, на что вы способны. А за вами наблюдают другие гранды. Интересно будет поведение посмотреть.

Присутствие фанатов на матче? Сложно сказать, когда-то и против Динамо болели, против меня. Но когда болельщик болеет за тебя, это всегда подстегивает, ведет вперед", – цитирует Ващука Tribuna.

Заметим, уже сегодня, 20 октября, Динамо встретится с Ювентусом на НСК Олимпийский в рамках первого тура Лиги чемпионов, начало матча в 19:55.

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