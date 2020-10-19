"Я неоднократно говорил, что быть игроком и тренером – это совершенно разные вещи. Пирло – очень молодой тренер, он только начал карьеру. Он учится через игры, а тренера оценивают по результатам, поэтому у него все впереди.

Динамо – Ювентус: Цыганков оценил отсутствие Роналду в матче Лиги чемпионов

Пирло навсегда останется для меня тем 15-летним парнем, который дебютировал под моим руководством. Был очень умным футболистом, не по годам мудрым. Но Андреа никогда не будет моим соперником. Он останется моим подопечным. У него все впереди. Желаю ему всего наилучшего.

Мы общаемся. Не так часто, но периодически контактируем. Я его поздравил после назначения в Ювентус. Опыт? Мы все же для того и играем в Лиге чемпионов, чтобы получить опыт.

Ювентус может играть по-разному. В них очень много опытных футболистов. Они используют различные схемы, но схемы – не главное. Главное – с какой мотивацией они готовятся к поединку с Динамо, какая у них дисциплина.

Роналду – великий игрок, который решает судьбу матчей. Но он не может делать все на поле, не может отрабатывать сзади. Если он не забивает – он не Роналду. Ювентус с Криштиану сильнее на поле. Его потеря, конечно, нам на руку.

Это очень важная игра для наших молодых игроков. Как они переживут стресс, как справятся с давлением. Трудно за два месяца пройти путь к таким матчам, наши молодые футболисты очень выросли с начала сезона. Я верю в них, верю, что они могут лучше себя проявить.

Наш бюджет – это пол зарплаты Роналду. Ювентус – команда другого уровня. Мы готовимся к каждому футболисту, хотим дать игрокам подробную характеристику каждого соперника. А потом командными действиями должны все это слить воедино и достойно сыграть с Ювентусом", – сказал Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Заметим, что уже завтра, 20 октября, Динамо встретится с Ювентусом на НСК Олимпийский в рамках первого тура Лиги чемпионов, начало матча в 19:55.

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