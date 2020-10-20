"Буде цікаво подивитися на хлопців, які переключаться з ігор збірної. Були негативні моменти, але результат останньої гри дуже позитивний. Хотілося б побачити, як дадуть бій європейському гранду.

Динамо – Ювентус: Циганков оцінив відсутність Роналду в матчі Ліги чемпіонів

Шанси є завжди, це футбол. Все залежить від тактики і від того, як почуватимуться гравці, на яких лягла велика відповідальність за короткий час.

До Києва приїжджають гранди – як збірні, так і клуби. Цей рік запам'ятається для всіх, він повинен у головах хлопців матеріалізувати речі, які вони задумали. Хотіли грати на високому рівні – будь ласка, ось вам шанс, грайте, показуйте, на що ви здатні. А за вами спостерігають інші гранди.

Присутність фанатів на матчі? Складно сказати, колись і проти Динамо вболівали, проти мене. Але коли вболівають за тебе, це завжди підтримує, веде вперед", – цитує слова Владислава Ващука Tribuna.

Зауважимо, вже сьогодні, 20 жовтня, Динамо зустрінеться з Ювентусом на НСК Олімпійський в рамках першого туру Ліги чемпіонів, початок матчу о 19:55.

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