Матч группового этапа самого престижного европейского турнира между украинской и итальянской командами рассудят румынские арбитры.

Поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов между командами Мирчи Луческу и Андре Пирло будет обслуживать бригада арбитров из Румынии во главе с 40-летним Овидиу Хацеганом.

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Как информирует официальный сайт УЕФА, на линиях ему будут помогать Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервным арбитром будет Себастьян Колцеску. За VAR будут отвечать рефери из Германии – Бастиан Данкерт и его помощник Харм Осмерс.

Напомним, поединок между Динамо и Ювентусом состоится во вторник, 20 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55. В другом поединке группы G испанская Барселона на Камп Ноу будет принимать венгерский Ференцварош.

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