Динамо – Ювентус: УЄФА назвав бригаду арбітрів на поєдинок Ліги чемпіонів
Матч групового етапу найпрестижнішого європейського турніру між українською та італійською командами розсудять румунські арбітри.
Поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів між командами Мірчі Луческу та Андре Пірло обслуговуватиме бригада арбітрів з Румунії на чолі з 40-річним Овідіу Хацеганом.
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Як інформує офіційний сайт УЄФА, на лініях йому допомагатимуть Октавіан Шовре і Себастьян Георге. Резервним арбітром буде Себастьян Колцеску. За VAR відповідатимуть рефері з Німеччини – Бастіан Данкерт та його помічник Харм Осмерс.
Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Ювентусом відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55. У іншому поєдинку групи G іспанська Барселона на Камп Ноу прийматиме угорський Ференцварош.
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