Поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів між командами Мірчі Луческу та Андре Пірло обслуговуватиме бригада арбітрів з Румунії на чолі з 40-річним Овідіу Хацеганом.

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Як інформує офіційний сайт УЄФА, на лініях йому допомагатимуть Октавіан Шовре і Себастьян Георге. Резервним арбітром буде Себастьян Колцеску. За VAR відповідатимуть рефері з Німеччини – Бастіан Данкерт та його помічник Харм Осмерс.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Ювентусом відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55. У іншому поєдинку групи G іспанська Барселона на Камп Ноу прийматиме угорський Ференцварош.

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