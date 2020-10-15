Киевское Динамо обнародовало решение Министерства здравоохранения о проведении матча 1-го тура Лиги чемпионов против Ювентуса в присутствии зрителей.

Министерство официально подтвердило возможность присутствия 30% зрителей на матче Лиги чемпионов Динамо против Ювентуса при условии соблюдения требований медпротокола.

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В сообщении на официальном сайте Динамо также отмечается, что решение по матчам против Барселоны и Ференцвароша будет принято не позднее, чем за 15 дней до проведения поединка.

Напомним, Динамо сыграет в группе G с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем. Поединок с туринцами пройдет 20 октября на НСК Олимпийский, начало в 19:55.

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