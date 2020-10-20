"Следим за тем, что у Роналду и новичка Маккенни коронавирус, их закрыли на самоизоляцию, читали об этом. Хотелось бы, конечно, чтобы играл такой футболист, как Криштиану. Он на закате карьеры, хочется еще застать, посмотреть, как он двигается.

"Динамо приложило все усилия, чтобы сыграть с Рухом без зрителей", – гендиректор львовского клуба

Когда играешь с футболистами мирового уровня, смотришь на них и ровняешься, понимаешь, что тебе нужно добавлять. Хочется быть таким, как они", – сказал Николай Шапаренко в эфире Футбольного формата.

Заметим, сегодня, 20 октября Динамо встретится с Ювентусом в первом туре Лиги чемпионов. Криштиану и Маккени даже не прилетели в Киев, ведь у них подтвердили COVID-19.

Динамо – Ювентус: анонс матча Лиги чемпионов