"Стежимо за тим, що в Роналду і новачка Маккені коронавірус, їх закрили на самоізоляцію, читали про це. Хотілося б, звичайно, щоб грав такий футболіст, як Кріштіану. Він на фінішній прямій своєї кар'єри, хочеться ще застати, подивитися, як він рухається.

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Коли граєш з футболістами світового рівня, дивишся на них і порівнюєш, то розумієш, що тобі потрібно додавати. Хочеться бути таким, як він", – сказав Микола Шапаренко в ефірі Футбольного формату.

Зауважимо, сьогодні, 20 жовтня Динамо зустрінеться з Ювентусом у першому турі Ліги чемпіонів. Кріштіану та Маккені навіть не прилетіли в Київ, адже у них підтвердили COVID-19.

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