Напомним, матч 6-го тура Премьер-лиги должен был пройти в присутствии болельщиков, однако буквально за сутки до игры стало известно о проведении поединка на пустой Арене Львов.

"Действительно, о решении Кабмина мы узнали из СМИ во вторник вечером. Но в этом решении говорилось, что игру со зрителями можно провести после окончательного решения комиссии Минздрава. Несмотря на то, что в среду был выходной, клуб оперативно отправил письмо министру здравоохранения Степанову и делал все возможное, чтобы получить разрешение. Старались провести игру против Динамо в присутствии зрителей, готовили для болельщиков настоящий праздник. Кстати, ответ на наше обращение от министра Степанова мы не получили до сих пор. Подозреваю, что уже и не получим.

Рух – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Во вторник наша сборная в Лиге наций играла против Испании со зрителями, в четверг стало известно, что по согласованию министра Степанова болельщикам разрешили тоже присутствовать на игре Динамо – Ювентус в Лиге чемпионов. Мы не понимаем, чем отличается международный матч от игры внутреннего чемпионата. Мы не понимаем, каким образом работают кинотеатры в стране, заведения общественного питания, проводятся спортивные соревнования в объектах закрытого пространства, где риск заразиться на COVID-19 больше. А футбольный матч чемпионата Украины, который должен состояться на стадионе, что является объектом открытого пространства, невозможно проводить.

А разве на матчах международного уровня коронавирус ведет себя как-то иначе, чем на матчах внутреннего первенства? Все же понимают абсурдность ситуации и принятия решений, все же видят двойные стандарты. Вынуждены утверждать, что нас силовым методом заставили играть без зрителей. Хотел бы передать большой привет министру спорта Гутцайту, который позволил себе телефонным звонком директору Арены Львов запретить пускать людей на стадион. Мы прекрасно понимаем, что цена билетов на матчи Лиги чемпионов на другом государственном стадионе, НСК Олимпийский, является несоизмеримой с внутренними соревнованиями, и это большая прибыль для грандов и для стадиона, но нужно также помнить и о маленьких клубах, которые, в частности, должны платить за аренду стадиона независимо от того, есть болельщики на трибунах или нет, получит клуб доход или нет.

Также хотел бы выразить свое возмущение и нечестной, на наш взгляд, поведением киевского Динамо, которое приложило все усилия, чтобы наш матч состоялся при пустых трибунах. Прекрасно понимаю мотивацию киевского клуба, но такие действия не украшают этот великий клуб. Для наших поклонников субботняя игра была возможностью увидеть вживую киевское Динамо. Еще до среды на матч было продано несколько тысяч билетов. Поэтому мы делали все возможное, чтобы получить разрешение сыграть со зрителями. К сожалению, в пятницу стало понятно, что такого разрешения нам не дадут. Хотя мы были готовы обеспечить соблюдение всех санитарных норм. После того, как получили окончательное решение, остановили продажу билетов и сообщили об этих изменениях болельщиков. Еще раз хочу попросить прощения у наших поклонников за доставленные неудобства. Тем более, мы знаем, что некоторые болельщики планировали приехать во Львов из других городов ради этого поединка", – цитирует Дедышина официальный сайт Руха.

К слову, встреча завершилась победой Динамо со счетом 2:0.

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