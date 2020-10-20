На поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Динамо и Ювентусом было зафиксировано 14 тисяч 850 зрителей.

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Все болельщики занимали свои места согласно правилам безопасности во время пандемии. Заметим, что УЕФА разрешил присутствие фанатов во время проведения еврокубковых или международных матчей, но организаторы поединка должны получить разрешение на это от местных властей.

Напомним, что в групповом этапе Лиги чемпионов Динамо играет с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем.

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