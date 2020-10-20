Милан станет одним из самых бдительных зрителей старта команды Луческу на первом за 4 года групповом этапе Лиги чемпионов. Виталий Миколенко все еще соблазняет лидера Серии А.

Динамо принимает Ювентус в 19:55 на стадионе НСК Олимпийский. Это один из только 4 матчей, в которых зрители возвращаются на трибуны ЛЧ. Внимание скаутов из топ-чемпионатов Европы уже не впервые привлекает 21-летний защитник киевской команды. Виталий Миколенко – универсал, который начал сезон в первую очередь на позиции центрального защитника, но европейским клубам больше всего запомнился в роли левого фулбека.

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В этот вечер он будет проходить такой себе кастинг на соответствие уровню Кальчо. Поединок против 5 команды в текущей таблице чемпионата Италии, но безоговорочного лидера последней декады, дебют на основной стадии ЛЧ (ранее играл только в квалификации и юношеском аналоге) – может ли экзамен быть более жестким и лучшим для проверки "знаний"?

Итальянский портал Calciomercato продолжает настаивать, что именно Миколенко является главной целью скаутов Милана в киевской встречи. После матчей национальной команды против мировых грандов пора показать себя в дуэли с роскошной атакой Юве. Единственный из Динамо, кого Луческу взял в свою дрим-тим. Игрок с рекомендациями самого Шевченко, легенды "россонери". На днях наставник сборной Украины жестко и фактически публично отчитал Миколенко на одной из тренировок, ведь видео эпизода облетело всю сеть.

Однако воспитанник Динамо проявил отличную реакцию, став одним из лучших в матче против Испании. Виталий остается едва ли не самым перспективным украинцем в плане стоимости и вероятности трансфера. Итальянские источники считают, что динамовца можно подписать за 13 миллионов евро. Милан избавился от Лаксальта на финише трансферного окна и теперь остался по сути с одним Тео Эрнандесом на левом краю.

Клуб, который неожиданно возглавил Серию А, снова излучает большие амбиции, поэтому должен подписывать только тех, кто проходит подобные большие тесты на международном уровне. Если Миколенко справится с Ювентусом, станет ближе к трансферу в нечужой украинцам и динамовцам клуб (Шева и Каладзе отлично себя там зарекомендовали). Похоже, что это уже не просто голый интерес и выходки агентов, а четкая стратегия.

Виталий привлекает Милан своим универсализмом. Да и добротный опыт в довольно молодом возрасте станет плюсом: 83 матчей за основу Динамо – 5 голов и 14 ассистов, в частности, в еврокубках 2 забитых мяча плюс 3 голевых паса. "Это будет своеобразная генеральная репетиция для Миколенко", который не сходит с радаров лидера чемпионата Италии. Кроме него, "россонери" уделят пристальное внимание и нескольким другим молодым талантам киевского клуба, имена которых не раскрываются.

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