На поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Динамо та Ювентусом було зафіксовано 14 тисяч 850 глядачів.

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Усі вболівальники займали свої місця згідно з правилами безпеки під час пандемії. Зауважимо, що УЄФА дозволив присутність фанатів під час проведення єврокубкових чи міжнародних матчів, але організатори поєдинку повинні отримати дозвіл на це від місцевої влади.

Нагадаємо, що в груповому етапі Ліги чемпіонів Динамо грає з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.

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