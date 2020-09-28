"Оджиджа-Офо не приехал на матч, ему пока рано выходить на поле, он травмирован. Чакветадзе выздоравливает, ему становится все лучше и лучше. Медицинский персонал следит за ним. У нас впереди еще одна тренировка. Посмотрим, будет ли он готов сыграть.

Динамо – Гент: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Яремчук травмирован, у него проблемы со спиной, поэтому он не прилетел на игру. В футболе все может случиться. Но сейчас Роман является игроком Гента. Клуб рассчитывает на него. Между Яремчуком и клубом сейчас нормальные отношения.

Гент проходит через трудный период. Мало времени на подготовку к матчам, а результат нужно демонстрировать. Не всегда удается показать все, что задумано, так как в предыдущем матче. Впрочем, мы улучшаем наш футбол, постепенно совершенствуем игру. Надеюсь, завтра команда сделает следующий шаг.

Динамо – хорошая команда, но мы знаем, как ее остановить. У нас есть план, завтра вы его увидите. Это будет совсем другая игра, чем та, которая была в Бельгии. Контратаки – одна из сильных сторон Динамо. Мы должны играть быстро, чтобы нейтрализовать тактику Луческу. Очень хотим выйти в следующий раунд. Мечта – не совсем правильное слово для группового этапа Лиги чемпионов. Однако это стадия, к которой стремится каждый футболист.

Все три украинца – очень важные для Гента. Пластун – очень хороший защитник, опытный игрок. У него немало сильных сторон. Игорь помогает молодым футболистам и играет важную роль в команде", – сказал Вим Де Декер на предматчевой пресс-конференции.

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