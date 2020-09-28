Перед началом пресс-конференции в зале на тренировочной базе Динамо заменили кресла – вместо привычных красных поставили большие белые. Дело в том, что перед поединком с АЗ Мирча Луческу хотел отвечать на вопросы журналистов стоя, ведь предыдущие кресла были для него слишком низкие. Новые коучу понравились.

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"Нет ли волнения? Эмоции – часть моей жизни. Именно ради них я вернулся в футбол. Самое главное – забыть счет первого матча. Нужно помнить, какой у нас соперник и в каком турнире мы выступаем. Уровень ответственности, атмосфера – все важно, но счет должны забыть.

Без болельщиков, конечно, трудно. Футбол играют для болельщиков. Они дают импульс, заряжают батареи. Однако футболисты – профессионалы, они сами должны найти этот импульс. Хочу, чтобы болельщики через телевизор передали нам свой позитив.

Нас ждет очень-очень тяжелый матч против сильного соперника. Гент играет под давлением, ведь у них сейчас сложный период. Но на поле это мощный оппонент, который демонстрирует солидный уровень игры. Жду реакции от своих игроков. Мы должны продемонстрировать лучший футбол и максимальную концентрацию. Иначе будет трудно.

Вчера мы впервые вышли на поле в общей группе после предыдущего матча, поэтому пока не могу сказать, кто готов играть, а кто – нет. О Попове не может быть и речи, потому что он только вчера провел первую тренировку в общей группе. Родригес месяц назад получил травму в матче за сборную, порой это повреждение дает о себе знать. У него возникают проблемы. Цитаишвили? Меня уже трижды о нем спрашивают. Он – часть команды. Такой игрок, как и другие", – сказал Мирча Луческу на пресс-конференции.

К слову, перед поединком с бельгийцами Дуелунд, Русин, Гармаш и Цитаишвили тренировались отдельно от общей группы. Сам матч Динамо – Гент стартует уже завтра, 29 сентября в 22:00.

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