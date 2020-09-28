"Оджіджа-Офо не приїхав на матч, йому поки що зарано виходити на поле, він травмований. Чакветадзе видужує, йому стає все краще та краще. Медичний персонал стежить за ним. В нас попереду ще одне тренування. Побачимо, чи буде він готовий зіграти.

Динамо – Гент: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Яремчук травмований, у нього проблеми зі спиною, саме тому він не прилетів на гру. У футболі все може трапитися. Але зараз Роман є гравцем Гента. Клуб розраховує на нього. Між Яремчуком і клубом зараз нормальні стосунки.

Гент проходить через важкий період. Мало часу на підготовку до матчів, а результат потрібно здобувати. Не завжди вдається продемонструвати все, що задумано, як от у попередньому матчі. Втім, ми покращуємо наш футбол, поступово вдосконалюємо гру. Сподіваюся, завтра команда зробить наступний крок.

Динамо – хороша команда, але ми знаємо, як її зупинити. У нас є план, завтра ви його побачите. Це буде інша гра, ніж та, яка була в Бельгії. Контратаки – одна зі сильних сторін Динамо. Ми повинні грати швидко, щоб нейтралізувати тактику Луческу. Дуже хочемо вийти в наступний раунд. Мрія – не зовсім правильне слово для групового етапу Ліги чемпіонів. Однак це та стадія, до якої прагне кожен футболіст.

Всі три українці – дуже важливі для Гента. Пластун – дуже хороший захисник, досвідчений гравець. У нього чимало сильних сторін. Ігор допомагає молодим футболістам і відіграє важливу роль у команді", – сказав Вім Де Декер на передматчевій прес-конференції.

"Динамо – зовсім не велика команда": бельгійські ЗМІ скиглять через поразку в Лізі чемпіонів і звинувачують українця