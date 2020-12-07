"Завтра важно добыть положительный результат. Нужно выложиться на 100% и добыть путевку в евровесну. Сегодня на теории посмотрим, как изменился Ференцварош с первого матча. Мы сделали выводы, пересмотрели матч, разобрали ошибки. Подобное не должно повториться.

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Мы уверены в себе, уверены в том, что мы делаем. Нужно выходить с мыслью о победе, а не о удержании счета. Прекрасно себя чувствую. Нет никаких проблем со здоровьем, полностью готов.

Мы играли с великими командами, выглядели достойно. Счет не всегда отражал картину на поле. Оценивать выступления в Лиге чемпионов будем после последнего матча", – поделился Шапаренко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Ференцварош состоится 8 декабря, начало в 22:00. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

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