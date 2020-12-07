"Завтра важливо здобути позитивний результат. Потрібно викластися на 100% і здобути путівку в євровесну. Сьогодні на теорії подивимося, як змінився Ференцварош з першого матчу. Ми зробили висновки, передивилися матч, розібрали помилки. Подібне не повинне повторитися.

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Ми впевнені в собі, впевнені в тому, що ми робимо. Потрібно виходити з думкою про перемогу, а не про втримання рахунку. Чудово почуваюся. Немає жодних проблем зі здоров’ям, повністю готовий.

Ми грали з великими командами, виглядали гідно. Рахунок не завжди відображав картину на полі. Оцінювати виступи в Лізі чемпіонів будемо після останнього матчу", – поділився Шапаренко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Ференцварош відбудеться 8 грудня, початок о 22:00. Обидві команди зберігають шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.

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