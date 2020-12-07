УЕФА назначил Андреаса Экберга главным арбитром поединка Динамо – Ференцварош, сообщает официальный сайт организации. Лайнсменами будут Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Четвертый рефери – Кристоффер Карлссон. А вот за VAR будут отвечать два арбитра из Германии – Кристиан Дингерт и Даниэль Зиберт (ассистент арбитра VAR).

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Добавим, что судейство Андреаса Экберга можно считать фартовым для украинских команд. Именно под его наблюдением Динамо в 2017-м обыграло Янг ​​Бойз (3:1) в квалификации ЛЧ, а три месяца назад сборная Украины победила Швейцарию (2:1) в рамках Лиги наций.

Напомним, поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Ференцварош состоится 8 декабря, начало в 22:00. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

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