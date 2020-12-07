"Если бы Динамо сыграло с Мариуполем в полном составе, то это была бы просто проверка перед Лигой чемпионов. А так мы играли длительное время в меньшинстве, поэтому это была огромная нагрузка на футболистов. Им пришлось пробежать столько же, как и одиннадцати. Последние два дня занимаемся только восстановлением. Играть на равных с сильными командами мы пока не можем. Еще вопросы к судьям. С Барселоной нам не поставили пенальти, гол не засчитали непонятно почему. Пенальти на Вербиче с Ювентусом, фол на вратаре, офсайд у Роналду, а они даже не проводили линию, не проверяли.

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Пока мы не обыграем топ-соперника, нас так и будут считать командой уровня Лиги Европы. Очень важно победить и продолжить путь в еврокубках. Чтобы с нами считались, чтобы нас воспринимали. Также это нужно, чтобы команда росла. Нужно изменить отношение по сравнению с первым матчем. Мы тогда во второй части играли индивидуально, а не командно, часто теряли мяч. Они вернулись в игру, забили гол. Важно не повторить эти ошибки. Нужно завтра играть только на победу, думать только о победе.

Ференцварош – крепкая команда, не зря они вышли в Лигу чемпионов. Ференцварош имеет широкий состав с большим количеством легионеров, у них больше вариантов, больше опций. У нас нет таких возможностей для разнообразия. Наш состав почти известен. Если топ-командам мы уступаем в классе, с Ференцварошем – примерно равны. Еще не теряем надежду восстановить Буяльского к завтрашнему матчу. Возвращаются после дисквалификации Сидорчук и Забарный.

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Динамо против Ференцвароша или Луческу против Реброва? Ну, если мне успеть привезти бутсы специального покроя, то я сыграю против Реброва. Без них играть не смогу. Ребров – хороший тренер и человек. Я не играю против Реброва, а вывожу команду против Ференцвароша. Взял ли бы я Сергея к себе ассистентом? Когда тренер добился успеха главным в хороших командах, как он может идти ассистентом? У него будет свой путь. Он может вернуться позже в Динамо главным тренером или возглавить другой великий клуб", – резюмировал Луческу.

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