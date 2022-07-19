"Жорже Жезуш? Я хорошо его знаю, знаю, что он меня хорошо знает тоже. Фенербахче – очень хорошая команда. У них есть сильные игроки. Они сделали хорошие трансферы, у них отличная команда. Мы должны отвлечься от того, что происходит в Украине, выйти на поле и сфокусироваться на игре.

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Мой период работы в Турции? Мои желания не имеют значения. Я сосредоточусь на завтрашнем матче. Я сосредоточен на том, что победить с Динамо. Я много лет работал в Турции. Люди там любили меня, и я очень их люблю. Я рад туда поехать", – приводит слова Луческу Sabah.

Отметим, что поединок Динамо – Фенербахче состоится уже завтра, 20 июля, начало в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 27 июля, начало в 20:00.

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