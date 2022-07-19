"Жорже Жезуш? Я добре знаю його, знаю, що він мене добре знає теж. Фенербахче – дуже хороша команда. У них є сильні гравці. Вони зробили хороші трансфери, у них чудова команда. Ми повинні відволіктися від того, що відбувається в Україні, вийти на поле і сфокусуватися на грі.

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Мій період роботи в Туреччині? Мої бажання не мають значення. Я зосереджуся на завтрашньому матчі. Я зосереджений на тому, що здобути перемогу з Динамо. Я багато років працював у Туреччині. Люди там любили мене, і я дуже люблю їх. Я радий туди поїхати", – наводить слова Луческу Sabah.

Зазначимо, що поєдинок Динамо – Фенербахче відбудеться вже завтра, 20 липня, початок о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде 27 липня, початок о 20:00.

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