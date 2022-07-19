Поединок, как и онлайн-трансляция Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартует 20 июля в 21:00 по киевскому времени. Команда Лучесека довольно рано стартует в еврокубках. За месяц до начала нового сезона чемпионата Украины киевлян ждет турецкий гранд со знаменитым Жорже Жезушем во главе.

Динамо – Фенербахче: прогноз на матч Лиги чемпионов – киевляне начинают евросезон 2022/23

Номинально домашняя игра для вице-чемпиона УПЛ состоится в Лодзи на стадионе Miejski im. Wladyslawa Krola. Это еще одно печальное последствие ужасной войны, которую Россия развязала в Украине без каких-либо адекватных на то причин.

Динамо – Фенербахче: где смотреть матч ЛЧ 2022/23

Необычным будет не только место проведения встречи. Матч Динамо – Фенербахче смотреть онлайн можно только на OTT-платформе Сетанта Спорт (app.setantasports.com). Для просмотра трансляции необходимо зарегистрироваться. Вещатель анонсировал, что просмотр матча будет бесплатным. В то же время, его не покажут на телеканалах Setanta Sports и Setanta Sports+, которые доступны для просмотра по платной подписке, в частности, на MEGOGO или Oll.tv. Трансляция состоится только в отдельном приложении Сетанты. Комментатор – Юрий Кириченко.

Где смотреть матч Динамо – Фенербахче за рубежом? Трансляция поединка запланирована в разных странах на следующих телеканалах: Setanta Sports 1 Eurasia (в Азербайджане, Беларуси, Армении, Грузии, Эстонии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане), Sport 3 (Израиле) SuperSport 3 (Малайзия), Polsat Sport Extra HD (Польша), Canal 11 (Португалия), Spordigital (Германия), beIN Sports Turkey 1 (Турция), Paramount+ (США), Astro Go (Бруней).

Для Динамо это будет первый официальный матч с 12 декабря 2021 года (1:1 дома против Зари). С тех пор команда Луческу провела под 30 спаррингов, где одержала 18 побед и лишь трижды проиграла. Фенербахче может похвастаться не менее впечатляющей серией. "Канарейки" прошли без поражений 19 матчей подряд (15 побед), среди них 12 официальных (лишь 3 ничьих). В то же время в личных встречах турецкий гранд еще ни разу не побеждал киевлян. Динамо выиграло дважды (оба раза дома), проходило стамбульцев в квалификации Лиги чемпионов и выбивало их из еврокубков уже на групповом этапе.

Напомним, ответный матч состоится в Стамбуле 27 июля. Победитель дуэли в третьем раунде квалификации сыграет с австрийским Штурмом. Вылетевшая из ЛЧ команда выйдет на чешский клуб Словацко уже в рамках квалификации Лиги Европы.

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