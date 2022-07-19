Киевское Динамо стартует в Лиге чемпионов. "Бело-синие" во втором раунде квалификации принимают Фенербахче. Какой прогноз на матч, подскажет "Футбол 24".

Поединок Динамо Киев – Фенербахче стартует 20 июля в 21:00. Из-за войны в Украине "бело-синие" не могут играть в Киеве. Матч состоится в польской Лодзи. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча евросезона для Украины.

Динамо объявило заявку на матчи ЛЧ против Фенербахче

Динамо – Фенербахче: прогноз на матч Лиги чемпионов

Авторитетная контора Bwin считает киевлян незначительным фаворитом поединка в Лодзи. На победу команды Мирчи Луческу предлагают поставить за 2.55. Успех Фенербахче оценили почти в столько же – 2.75, а ничью – в 3.30. Обе команды забьют гол – 1.73. Отметится только один из соперников – 1.98. Самым вероятным счетом считается ничья 1:1 – коэффициент на этот результат составляет 6.50.

У William Hill почти аналогичные коэффициенты. Победа Динамо – 2.60. Поставив на успех команды Жорже Жезуша, можно увеличить свой выигрыш в 2,75 раза. Ничью оценили в 3.20. Большого количества голов не ожидают – стандартный тотал меньше 2.5 предлагают поставить за 1.80. Тотал больше 2.5 оценивается в 1.91.

Напомним, ответный матч Фенербахче – Динамо в Стамбуле состоится 27 июля. Победитель дуэли в третьем раунде квалификации ЛЧ 2022/23 сыграет с австрийским Штурмом. Проигравшая команда опустится в Лигу Европы.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ – Динамо получило одного из лучших соперников