Двобій, як і онлайн-трансляція Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартує 20 липня о 21:00 за київським часом. Команда Лучесеку доволі рано стартує в єврокубках. За більш ніж місяць до початку нового сезону чемпіонату України киян чекає турецький гранд зі знаменитим Жорже Жезушем на чолі.

Динамо – Фенербахче: прогноз на матч Ліги чемпіонів – кияни розпочинають євросезон 2022/23

Номінально домашня гра для віце-чемпіона УПЛ відбудеться у Лодзі на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola. Це ще один сумний наслідок жахливої війни, яку Росія розв'язала в Україні без будь-яких адекватних причин.

Динамо – Фенербахче: де дивитися матч ЛЧ 2022/23

Незвичним буде не лише місце проведення зустрічі. Матч Динамо – Фенербахче дивитися онлайн можна лише на OTT-платформі Сетанта Спорт (app.setantasports.com). Для перегляду трансляції потрібно зареєструватися. Мовник анонсував, що перегляд матчу буде безкоштовним. Водночас його не покажуть на телеканалах Setanta Sports та Setanta Sports+, які доступні для перегляду за платною підпискою, зокрема, на MEGOGO чи Oll.tv. Трансляція відбудеться тільки в окремому додатку Сетанти. Коментатор – Юрій Кириченко.

Де дивитися матч Динамо – Фенербахче за кордоном? Трансляція поєдинку запланована у різних країнах на таких телеканалах: Setanta Sports 1 Eurasia (в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Молдові, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані), Sport 3 (Ізраїль), Astro SuperSport 3 (Малайзія), Polsat Sport Extra HD (Польща), Canal 11 (Португалія), Spordigital (Німеччина), beIN Sports Turkey 1 (Туреччина), Paramount+ (США), Astro Go (Бруней).

Для Динамо це буде перший офіційний матч з 12 грудня 2021 року (1:1 вдома проти Зорі). Відтоді команда Луческу провела під 30 спарингів, де здобула 18 перемог і лише тричі програла. Фенербахче може похвалитися не менш вражаючою серією. "Канарки" пройшли без поразок 19 матчів поспіль (15 перемог), серед них 12 офіційних (лише 3 нічиї). Водночас в особистих зустрічах турецький гранд ще жодного разу не перемагав киян. Динамо виграло двічі (обидва рази вдома), проходило стамбульців у кваліфікації Ліги чемпіонів та вибивало їх з єврокубків уже на груповому етапі.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться у Стамбулі 27 липня. Переможець дуелі в третьому раунді кваліфікації зіграє з австрійським Штурмом. Команда, яка вилетить з ЛЧ, вийде на чеський клуб Словацко уже в рамках кваліфікації Ліги Європи.

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