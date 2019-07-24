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Динамо – Брюгге: известны дата и время начала матча квалификации Лиги чемпионов

17:00 102 Читати українською
Динамо – Брюгге: известны дата и время начала матча квалификации Лиги чемпионов
Динамо / ФК Динамо

Стало известно точное время ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге.

 

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге состоится 13 августа на НСК Олимпийский в Киеве, начало поединка запланировано на 19:30, сообщает официальный сайт киевлян.

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Напомним, что первая игра этого противостояния состоится в Брюгге, на стадионе имени Яна Брейдель, 6 августа, и начнется в 21:30.

Заметим, что новый сезон Динамо начнет матчем против Шахтера за Суперкубок Украины, который состоится 28 июля в Одессе на стадионе Черноморец. Начало поединка запланировано на 21:00.

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