toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МІЖНАРОДНИЙ КУБОК ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БУДУЧНОСТЬ - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Динамо – Брюгге: відомі дата і час початку матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

17:00 1216 Читать на русском
Динамо – Брюгге: відомі дата і час початку матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
Динамо / ФК Динамо

Став відомий точний час матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге.

 

Матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів між Динамо та Брюгге відбудеться 13 серпня на НСК Олімпійський в Києві, початок поєдинку запланований на 19:30, повідомляє офіційний сайт киян.

"Місією неможливою їх назвати складно": реакція бельгійських ЗМІ на Брюгге – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що перша гра цього протистояння відбудеться у Брюгге, на стадіоні імені Яна Брейделя, 6 серпня, і розпочнеться о 21:30.

Зауважимо, що новий сезон Динамо розпочне матчем проти Шахтаря за Суперкубок України, який відбудеться 28 липня в Одесі на стадіоні Чорноморець. Початок поєдинку запланований на 21:00.

Брюгге: представлення суперника Динамо в Лізі чемпіонів – частий гість в Україні, якому перестала всміхатися Фортуна

blog_ava
Реал – Арсенал: проблемний Бейл забив і врятував, героя матчу винесли на ношах, Зідан і конкуренти не дають шансу Луніну
05:22
7007
Теги
Головне Ліга чемпіонів Динамо Динамо Брюгге Брюгге Динамо - Брюгге
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
12
хв
БАТЕ
20:00
Русенборг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук