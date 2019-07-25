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Динамо – Брюгге: билеты на матч Лиги чемпионов поступили в продажу

12:12 14 Читати українською
Динамо – Брюгге: билеты на матч Лиги чемпионов поступили в продажу
Динамо будет принимать Брюгге 13 августа / Фото ФК Динамо

Болельщики Динамо уже могут приобрести пропуска на поединок третьего квалификационного раунда ЛЧ против Брюгге.

 

В продажу поступили билеты на поединок Динамо – Брюгге, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Ценовая категория билетов следующая: 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 гривен. Стоит отметить, что в соответствии с дисциплинарным решением УЕФА по матчу прошлого сезона Динамо – Олимпиакос часть секторов будет закрыто.

Продажа билетов осуществляется в кассах на Троицкой площади (возле станции метро Олимпийская), а также в кассах стадиона Динамо им. Валерия Лобановского.

Напомним, матч третьего квалификационного раунда ЛЧ с участием киевлян состоится 13 августа, начало в 21:00. Также болельщики имеют возможность приобрести пропуска на поединок третьего тура УПЛ Динамо – Шахтер.

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