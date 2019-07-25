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Динамо – Брюгге: квитки на матч Ліги чемпіонів надійшли у продаж

12:12 334 Читать на русском
Динамо – Брюгге: квитки на матч Ліги чемпіонів надійшли у продаж
Динамо прийматиме Брюгге 13 серпня / Фото ФК Динамо

Вболівальники Динамо вже можуть придбати перепустки на поєдинок третього кваліфікаційного раунду ЛЧ проти Брюгге.

 

У продаж надійшли квитки на поєдинок Динамо – Брюгге, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Цінова категорія квитків наступна: 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 та 1000 гривень. Варто відзначити, що відповідно до дисциплінарного рішення УЄФА щодо матчу минулого сезону Динамо – Олімпіакос частину секторів буде закрито.

Продаж квитків здійснюється в касах на Троїцькій площі (біля станції метро Олімпійська), а також у касах стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського.

Нагадаємо, матч третього кваліфікаційного раунду ЛЧ за участі киян відбудеться 13 серпня, початок о 21:00. Також вболівальники мають можливість придбати перепустки на поєдинок третього туру УПЛ Динамо – Шахтар.

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Динамо Динамо Ліга чемпіонів Динамо - Брюгге
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