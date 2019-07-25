Динамо – Брюгге: квитки на матч Ліги чемпіонів надійшли у продаж

Вболівальники Динамо вже можуть придбати перепустки на поєдинок третього кваліфікаційного раунду ЛЧ проти Брюгге.

У продаж надійшли квитки на поєдинок Динамо – Брюгге, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Динамо – Шахтар: Циганков та ще кілька гравців не допоможуть киянам у матчі за Суперкубок України

Цінова категорія квитків наступна: 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 та 1000 гривень. Варто відзначити, що відповідно до дисциплінарного рішення УЄФА щодо матчу минулого сезону Динамо – Олімпіакос частину секторів буде закрито.

Продаж квитків здійснюється в касах на Троїцькій площі (біля станції метро Олімпійська), а також у касах стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського.

Нагадаємо, матч третього кваліфікаційного раунду ЛЧ за участі киян відбудеться 13 серпня, початок о 21:00. Також вболівальники мають можливість придбати перепустки на поєдинок третього туру УПЛ Динамо – Шахтар.

Брюгге: представлення суперника Динамо в Лізі чемпіонів – частий гість в Україні, якому перестала всміхатися Фортуна