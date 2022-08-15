"Всегда есть шансы. У Динамо ситуация несколько иная, чем у Шахтера. У киевской команды коллектив остался. Да, некоторые футболисты ушли, но для Динамо это не такая потеря, если сравнить с Шахтером. У "горняков" почти вся команда ушла, а ставка была на легионеров.У Динамо ведущие футболисты остались и у киевлян остался тренер, который, я думаю, знает, как играть с любой командой мира.

Динамо – Бенфика: прогноз на матч плей-офф квалификации ЛЧ

Однозначно фаворитом противостояния является Бенфика, и португальцы будут сильнее, но вы же понимаете, это футбол. Можно по игре иметь колоссальное преимущество, но проиграть по результату. Я думаю, Динамо добавляет от игры к игре и будет выглядеть на поле, наверное, получше, чем в противостоянии со Штурмом. Будем надеяться на это. И надеемся, что Динамо пройдет в Лигу чемпионов. Фарт и Бущан! Главное, чтобы Бущан не подвел", – сказал Воробей в комментарии SportArena.

Поединок Динамо-Бенфика стартует 17 августа в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч – 23 августа. Победитель выйдет в групповой турнир ЛЧ, а проигравшая команда продолжит евросезон в Лиге Европы.

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