"Завжди є шанси. У Динамо ситуація трохи інша, ніж у Шахтаря. У київської команди колектив залишився. Так, деякі футболісти пішли, але для Динамо це не така втрата, якщо порівняти із Шахтарем. У "гірників" майже вся команда пішла, а ставка була на легіонерів. У Динамо провідні футболісти залишилися і у киян залишився тренер, який, я думаю, знає, як грати з будь-якою командою світу.

Динамо – Бенфіка: прогноз на матч плей-офф кваліфікації ЛЧ

Однозначно фаворитом протистояння є Бенфіка, і португальці будуть сильнішими, але, ви ж розумієте, це футбол. Можна за грою мати колосальну перевагу, але програти за результатом. Я думаю, Динамо додає від гри до гри і виглядатиме на полі, напевно, трохи краще, ніж у протистоянні зі Штурмом. Сподіватимемося на це. І сподіваємося, що Динамо таки пройде до Ліги чемпіонів. Фарт та Бущан! Головне, щоби Бущан не підвів", – сказав Воробей у коментарі SportArena.

Поєдинок Динамо – Бенфіка стартує 17 серпня о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь – 23 серпня. Переможець вийде у груповий турнір ЛЧ, а команда, що програє, продовжить євросезон у Лізі Європи.

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