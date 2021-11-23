Определился главный герой по итогам матча 5-го тура ЛЧ между Динамо и Баварией (2:1).

Игроком матча признали левого защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса, сообщает пресс-служба УЕФА.

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Канадца отметили за активные подключения к атаке, хотя результативных действий у него нет. Левандовски оформил роскошный гол бисиклетой, а Коман своим точным ударом принес Баварии победу. Впрочем, достижения Дэвиса показались УЕФА более весомыми.

Напомним, в заключительном туре Бавария будет принимать Барселону, а Динамо поедет в гости к Бенфике.

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