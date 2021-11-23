Визначився головний герой за підсумками матчу 5-го туру ЛЧ між Динамо і Баварією (2:1).

Гравцем матчу визнали лівого захисника мюнхенців Альфонсо Девіса, повідомляє прес-служба УЄФА.

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Канадця відзначили за активні підключення до атаки, хоча результативних дій у нього немає. Лєвандовскі оформив розкішний гол бісіклетою, а Коман своїм точним ударом приніс Баварії перемогу. Втім, досягнення Девіса здалися УЄФА вагомішими.

Нагадаємо, у завершальному турі Баварія прийматиме Барселону, а Динамо поїде в гості до Бенфіки.

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