Динамо – Баварія: УЄФА здивував вибором найкращого гравця матчу
23:14 - Читать на русском
Визначився головний герой за підсумками матчу 5-го туру ЛЧ між Динамо і Баварією (2:1).
завершено
Кінгслі Коман 42’
42’ Кінгслі Коман
Гравцем матчу визнали лівого захисника мюнхенців Альфонсо Девіса, повідомляє прес-служба УЄФА.
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Канадця відзначили за активні підключення до атаки, хоча результативних дій у нього немає. Лєвандовскі оформив розкішний гол бісіклетою, а Коман своїм точним ударом приніс Баварії перемогу. Втім, досягнення Девіса здалися УЄФА вагомішими.
Нагадаємо, у завершальному турі Баварія прийматиме Барселону, а Динамо поїде в гості до Бенфіки.
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