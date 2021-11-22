"Лига чемпионов никогда не бывает неважной. Это не нужно доказывать. Да, у нас нет такого давления на результаты, за исключением того, которое всегда есть вокруг Баварии. Это больше не касается выхода в плей-офф. Теперь мы можем показать реакцию на поражение от Аугсбурга. Конечно, у нас восемь потерь и не так много вариантов в запасе, особенно на фланге атаки и в защите. Завтрашняя игра для нас важна, ведь мы никому не хотим дарить очки.

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У игроков, которые сейчас находятся на карантине, все хорошо. Все они пройдут тестирование через семь дней, чтобы убедиться, что у них нет симптомов, и могут ли они вернуться. Киммих может вернуться раньше других, потому что он был помещен на карантин тремя днями раньше. Но самое главное – оставаться здоровым, поэтому анализы важны.

Распределение нагрузок сейчас затруднено. Мы должны быть изобретательными на тренировках из-за такого количества игр. С Левандовски все очевидно. Необходимо контролировать его нагрузку. Чупо-Мотинг, который может заменить Роберта, на карантине, потому теперь он не получит столько отдыха. У Левандовски хорошее тело. Он опытен и знает, когда ему нужно дать себе отдохнуть", – цитирует Нагельсманна официальный сайт Баварии.

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