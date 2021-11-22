"Ліга чемпіонів ніколи не буває неважливою. Це не потрібно доводити. Так, у нас немає такого тиску на результати, за винятком того, який завжди є навколо Баварії. Це більше не стосується виходу до плей-офф. Тепер ми можемо показати реакцію на поразку від Аугсбурга. Звичайно, ми маємо вісім втрат і не так багато варіантів у запасі. Особливо на фланзі атаки та у захисті. Завтрашня гра для нас важлива, адже ми нікому не хочемо дарувати очки.

Динамо – Баварія: мюнхенці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів зі значними втратами

У гравців, які зараз перебувають на карантині, все гаразд. Всі вони пройдуть тестування через сім днів, щоб переконатися, що вони не мають симптомів, і чи можуть вони повернутися. Кімміх міг повернутися раніше за інших, тому що він був поміщений на карантин трьома днями раніше. Але найголовніше – залишатися здоровим, тому аналізи важливі.

Розподіл навантаженням зараз ускладнений. Ми повинні бути винахідливими на тренуваннях через таку кількість ігор. З Лєвандовскі все очевидно. Потрібно контролювати його навантаження. Чупо-Мотінг, який може замінити Роберта, на карантині, тому тепер він не отримає стільки відпочинку. У Лєвандовскі хороше тіло. Він досвідчений і знає, коли йому потрібно дати собі перепочити", – цитує Нагельсманна офіційний сайт Баварії.

Баварія сенсаційно програла Аугсбургу перед матчем з Динамо