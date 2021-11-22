Тренерский штаб Баварии утвердил список игроков, которые полетят в Киев на матч 5-го тура Лиги чемпионов.

Юлиан Нагельсманн не сможет рассчитывать на ряд игроков основного состава, что уже не новость. Ранее сообщалось, что Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизонс присоединились на карантине к Йозуа Киммиху и Никласу Зюле. Дайот Упамекано не сыграет из-за дисквалификации.

Бавария потеряла 7 игроков из-за коронавируса перед матчем против Динамо

Заявка Баварии на матч против Динамо:

Нойер, Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Павар, Горецка, Левандовски, Сане, Коман, Забитцер, Дэвис, Эрнандес, Рокка, Толиссо, Ньянзу, Мюллер, Тильман, Сарр

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Напомним, поединок с Баварией состоится во вторник, 23 ноября, на Олимпийском НСК. Начало встречи в 19.45.