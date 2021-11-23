"Курйозний епізод Нойєра? Що я міг подумати в такий момент – дуже небезпечно віддавати назад. Подумав, "Ух, майже залетіло". Не так легко грати під час снігу. Взагалі не були впевнені, що будемо грати. Для нас була непроста гра й непрості умови. До цього додаються підтримка трибун суперника, далекий виїзд і кадрові проблеми.

Є багато причин, чому ми граємо з різними тактичними підходами. Ми намагаємося підлаштуватися під нашого суперника. У першій половині все було добре. Але змушені були перебудуватися через втрату Ернандеса. Тим не менш, українська преса напише, що моя тактика виявилася успішною.

Динамо – Баварія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Мені теж цікаво, чому наша захисна лінія занадто часто пропускали флангові атаки. Циганков – прекрасний футболіст. У нього були чудові ідеї, він приймав цікаві рішення. Якби ми частіше йшли в контратаки, то швидше б вирішили долю матчу. Ми сиділи занадто низько, їхні вінгери постійно тримали нас в напрузі.

У нас немає примусової вакцинації. Я поважаю думку всіх гравців. Однак, трудове право Німеччини передбачає ситуації, в яких роботодавець може ухвалювати обмежувальні рішення в умовах карантину. У певних фазах нинішній матч був кращим за поєдинок проти Аугсбурга. Та, звісно, виникли проблеми, коли ми пропустили. Динамо мало ще кілька гарних нагод забити" – заявив Нагельсманн.

Динамо ледь не створило подвиг у матчі ЛЧ проти Баварії – прекрасний другий тайм міг перевернути все