"Баварии было очень сложно входить в игру в такую ​​погоду. Цыганков – очень талантливый парень, который постоянно имеет нестандартные идеи, чтобы придумать интересные завершения атаки. А ведь мы против него опускались слишком низко, отдавая мяч киевлянам.

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Не только Цыганков, но и Де Пена сыграл просто блестяще. У Динамо было много шансов, чтобы отличиться. Хотя, не исключено, что матч мог бы просто завершиться 3:0 в нашу пользу, и мы бы об этих шансах даже не упоминали", — цитирует Нагельсманна официальный сайт киевского клуба.

Напомним, Де Пена был заменен во втором тайме на Гармаша, который в результате стал автором первого гола Динамо в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Результативную передачу на Дениса отдал именно Цыганков.

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