"Баварії було дуже складно входити у гру за такої погоди. Циганков – дуже талановитий хлопець, який постійно має нестандартні ідеї, щоб придумати цікаві завершення атаки. А ми ж проти нього опускалися надто низько, віддаючи м'яч киянам.

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Не лише Циганков, а й Де Пена зіграв просто блискуче. Динамо мало багато шансів, щоб відзначитися. Хоча, не виключено, що матч міг би просто завершитись 3:0 на нашу користь, і ми про ці шанси б навіть не згадували", — цитує Нагельсманна офіційний сайт київського клубу.

Нагадаємо, Де Пена був замінений у другому таймі на Гармаша, який, в результаті, став автором першого гола Динамо у цьогорічному розіграші ЛЧ. Результативну передачу на Дениса віддав саме Циганков.

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