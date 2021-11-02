Украинская и испанская команды выбрали комплекты экипировки, в которых выйдут на поле в матче 4-го тура группового этапа самого престижного еврокубка.

Уже сегодня, 2 ноября, Динамо в Киеве примет Барселону. Утром в день игры было проведено совещание служб, задействованных в организации матча, где среди прочего утвердили формы, в которых проведут встречу обе команды, сообщает официальный сайт киевлян.

Гецко: Барселона – последний шанс для Динамо зацепиться за еврокубковую весну

Динамо сыграет в домашней бело-голубой экипировке, а вратарь проведет матч в желтом комплекте. В своей основной форме сыграет и Барселона – в традиционных сине-гранатовых цветах. Голкипер каталонцев будет выступать в зеленом наряде.

Напомним, поединок на НСК Олимпийский стартует в 22.00.

Динамо – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов