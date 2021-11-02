Динамо – Барселона: Суркіс та Лапорта повечеряли разом напередодні дуелі у Лізі чемпіонів
12:30 - Читать на русском
Президенти обох клубів провели зустріч у столиці України.
Як відомо, сьогодні, 2 листопада, Динамо прийматиме Барселону. Напередодні ввечері в одному з ресторанів Києва були помічені президенти обох клубів, повідомляє Meta Ratings.
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Жоан Лапорта та Ігор Суркіс провели ділову зустріч і разом повечеряли. Цікаво, що раніше на таких заходах Динамо представляв спортивний директор клубу Резо Чохонелідзе. Цього разу зустріч пройшла за участю головних осіб клубів.
Нагадаємо, поєдинок на НСК Олімпійський стартує о 22:00. Попередня зустріч між Барселоною та Динамо завершилась мінімальною перемогою каталонців на Ноу Камп (1:0).
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