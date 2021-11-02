Як відомо, сьогодні, 2 листопада, Динамо прийматиме Барселону. Напередодні ввечері в одному з ресторанів Києва були помічені президенти обох клубів, повідомляє Meta Ratings.

Динамо – Барселона: команди визначились із формою на поєдинок Ліги чемпіонів

Жоан Лапорта та Ігор Суркіс провели ділову зустріч і разом повечеряли. Цікаво, що раніше на таких заходах Динамо представляв спортивний директор клубу Резо Чохонелідзе. Цього разу зустріч пройшла за участю головних осіб клубів.

Нагадаємо, поєдинок на НСК Олімпійський стартує о 22:00. Попередня зустріч між Барселоною та Динамо завершилась мінімальною перемогою каталонців на Ноу Камп (1:0).

Динамо – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів