"Это была очень важная игра для команды. Надо было приложить много усилий, все старались. Мы не преобладали соперника полностью, но нашли подход и сумели победить. Ощущение после такой победы позволят прогрессировать завтра, послезавтра и дальше по сезону.

Динамо – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор матча

Я горжусь доверием от клуба, футболисты понимают, где они находятся. Они знают, что делать, работают каждый день, чтобы побеждать и становиться лучше. Они могут играть лучше, использовать каждый момент. В первом тайме были затруднения.

Есть проблемы и в игровом, и в ментальном плане. Я разговаривал с Агуэро. Хотели поддержать его. Хотим, чтобы он быстро восстановился. Фати? Его качества позволяют быть уникальным игроком. Дембеле хорошо читает игру, он хороший нападающий. Я полностью доверяю ему", – резюмировал испанец.

К слову, Барселона во второй раз подряд победила Динамо со счетом 1:0. После четырех туров команда Серхи Бархуана расположилась на второй строчке, имея в своем активе шесть очков.