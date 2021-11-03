"Це була дуже важлива гра для команди. Треба було докласти багато зусиль, усі старалися. Ми не переважали суперника повністю, але знайшли підхід і зуміли перемогти. Відчуття після такої перемоги дозволять прогресувати завтра, післязавтра й далі по сезону.

Динамо – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Я пишаюся довірою від клубу, футболісти розуміють, де вони перебувають. Вони знають, що робити, працюють щодня, аби перемагати та ставати кращими. Вони можуть грати краще, використовувати кожен момент. У першому таймі були труднощі.

Є проблеми і в ігровому, і в ментальному плані. Я розмовляв із Агуеро. Хотіли підтримати його. Хочемо, аби він швидко відновився. Фаті? Його якості дозволяють бути унікальним гравцем. Дембеле добре читає гру, він хороший нападник. Я повністю довіряю йому", – резюмував іспанець.

До слова, Барселона вдруге поспіль перемогла Динамо із рахунком 1:0. Після чотирьох турів команда Серхі Бархуана розташувалась на другій сходинці, маючи у своєму активі шість очок.

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