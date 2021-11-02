Динамо принимает Барселону в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео главных моментов матча на "Футбол 24".

Поединок Динамо – Барселона на киевском НСК Олимпийский стартовал в 22:00. Подробная текстовая онлайн-трансляция доступна на "Футбол 24". Игру вживую показывают MEGOGO Футбол Первый и Воля TV.

Динамо – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЧ

Счет был открыт на 70-й минуте. Мингеса выполнил прострел с фланга, а рикошет от защитника только помог Фати. Новая "десятка" Барселоны мощным ударом пробил под перекладину.