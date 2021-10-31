Главным арбитром поединка между Динамо и Барселоной станет румын Овидиу Хацеган, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему помогут соотечественники – Мирча Григориу и Себастьян Георге. Четвертый рефери – Раду Петреску – также из Румынии. За VAR будет отвечать представитель Италии Марко Ди Белло.

К слову, Хацеган неоднократно пересекался с Динамо в Лиге чемпионов. В частности, в марте 2016 года он работал на домашнем матче киевлян против Манчестер Сити (0:0), а в ноябре этого же года – в выездном поединке против Наполи (0:0). В прошлом сезоне румын зафиксировал поражение подопечных Луческу от Ювентуса (0:2) на НСК Олимпийский в групповом этапе, а в квалификации ЛЧ судил ответный матч с Брюгге (2:1).

Напомним, поединок с Барселоной пройдет во вторник, 2 ноября. Начало встречи в 22:00.

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